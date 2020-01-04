سفير إيران بالأمم المتحدة: قتل سليماني يعادل شن حرب

قال السفير الإيراني في الأمم المتحدة، إن قيام أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يعادل شن حرب على إيران. .

وأضاف السفير الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع شبكة سي ان ان ، إن الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري.

وفي وقت سابق، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الجمعة بأنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي بعدما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وذكر سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة إن قتل سليماني ”مثال واضح لإرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وخاصة تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة“.