ظريف لغوتيريش: اغتيال سليماني ”سيترك تداعيات لا يمكن احتواؤها“

قالت إيران، الجمعة، إن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أبلغ الأمم المتحدة أن اغتيال واشنطن لقائد ”فيلق القدس“ قاسم سليماني، ”سيترك آثارًا وتداعيات لا يمكن احتواؤها من قبل أي أحد“.

وبحسب ما نقلته وكالة ”إرنا“ الإيرانية،“أكد ظريف خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الطابع الإرهابي للعدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد سليماني“.

وأضاف:“نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد سليماني (..) فإن استشهاده سيترك آثارًا وتداعيات لا يمكن احتواؤها، والنظام الأمريكي الإرهابي مسؤول عن جميع عواقبها“.

ونقلت الوكالة الرسمية، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الإجراء الأمريكي، معتبرًا أنه يقود إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، في غارة جوية، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، قالت الوزارة إن سليماني كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ“ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية“، وفق بيان الوزارة التي تعهدت بأن الولايات المتحدة ”ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم“.

بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ“انتقام مؤلم“ على خلفية مقتل سليماني.