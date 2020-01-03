 ترامب يقول إنه أمر بقتل سليماني لمنع حرب لا لإشعالها – إرم نيوز‬‎

ترامب يقول إنه أمر بقتل سليماني لمنع حرب لا لإشعالها

ترامب يقول إنه أمر بقتل سليماني لمنع حرب لا لإشعالها

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أمر بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني لمنع حرب لا لإشعالها، مشيرًا إلى أن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد أمريكيين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في منتجعه مار الاجو في ولاية فلوريدا:“سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أمريكيين لكننا ضبطناه متلبسًا وقمنا بتصفيته“.

وتابع ترامب:“تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب، ولم نتحرك لإشعال حرب“، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي إن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق، والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، كانت بتوجيهات من سليماني.

وأضاف:“استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
إيران احتجاجات
البنتاغون
الجيش الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
الحكومة الإيرانية
النظام الإيراني
تاغ
دونالد ترامب
قاسم سليماني
تاريخ النشر
تاريخ التحديث