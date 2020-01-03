إيران تصدر مذكرة اعتقال بحق صحفي لم يصف سليماني بـ“الشهيد“

قالت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، إن السلطات القضائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق صحفي شهير؛ بسبب عدم وصف قاسم سليماني بـ“الشهيد“.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: إن ”السلطات القضائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس تحرير وكالة أنباء (خبر أون لاين) بسبب نشره مقالا اعتبر إهانة للجنرال قاسم سليماني“.

وذكرت الوكالة، عبر موقعها الرسمي، أن أسعار النفط ترتفع في الأسواق الدولية بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، فيما اعتبرت وسائل الإعلام المتشددة في إيران وصف سليماني بـ“القتيل“ إهانة، وأن الوصف الصحيح هو ”شهيد“.

وسارعت الوكالة الإيرانية إلى حذف الخبر بعدما تلقت موجة انتقادات من الإيرانيين.

وأضافت وكالة ”تسنيم“ أن ”مذكرة الاعتقال صدرت بعد انتقادات وجهها العديد من النشطاء ومستخدمي شبكة الإنترنت في إيران“.

ووكالة“ خبر أون لاين“ تابعة وممولة من رئيس البرلمان علي لاريجاني ويرأس تحريرها الصحافي الإيراني ”حسين واحدي بور“.

وقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.