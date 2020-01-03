الأمن الأمريكي: لا تهديدات محددة داخل البلاد عقب مقتل سليماني

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد حاليًا تهديدات محددة داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، في بيان:“لا توجد حاليًا تهديدات محددة يُعتد بها تستهدف الداخل“.

وأضاف أن الوزارة“مستعدة لمواجهة ودرء كل التهديدات التي تحيق بالداخل“ وتواصل مراقبة الموقف.

وفي وقت سابق هددت إيران، عبر مجلسها للأمن القومي، بردٍ قاسٍ على اغتيال سليماني، وسط ترقب دولي، لتبعات العملية الأمريكية.