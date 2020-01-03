شومر: ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن الكونغرس

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن من الكونغرس.

وأضاف شومر أنه ”كان ينبغي على ترامب التشاور مع كبار قادة الكونغرس قبل أن تقتل الولايات المتحدة قياديا عسكريا إيرانيا كبيرا“.

وذكر شومر في قاعة مجلس الشيوخ: ”أرى أن الرئيس لا يملك سلطة الدخول في حرب مع إيران“.

وأشار إلى أنه ”إذا كان يعتزم زيادة كبيرة في عدد القوات ويخطط لأعمال عدائية محتملة طويلة الأمد، فإن الإدارة ستحتاج إلى موافقة الكونغرس وموافقة الشعب الأمريكي“.