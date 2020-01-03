مسؤولون: آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط‎

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترسل قرابة 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا؛ كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة، عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بغداد فجر يوم الجمعة .

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا هذا الأسبوع إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة، وإن القوات أبلغت بالاستعداد للانتشار.