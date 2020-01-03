سفينة عسكرية أمريكية تغادر ميناء أغادير بالمغرب بعد مقتل سليماني

غادرت سفينة إنزال عسكرية أمريكية، اليوم الجمعة، ميناء أغادير جنوب المغرب، بعد ساعات قليلة من رسوها للمشاركة في مناورات ”أسد البحر الإفريقي“ بين القوات البحرية الأمريكية والمغربية.

وذكر موقع ”زنقة 20“ المغربي الذي نقل الخبر استنادا إلى مصادر كانت على متن الباخرة العملاقة، أنها تنقل على متنها الآلاف من جنود المارينز.

وحددت حسابات تخص سكان مدينة أغادير أن عدد الجنود بالضبط 3000، حيث كان من المنتظر أن ينزلوا بفنادق المدينة ويستفيد منهم القطاع السياحي، حسب أصحاب تلك الحسابات.

ويرجح المتابعون أن لقرار سحب السفينة علاقة بعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

يأتي ذلك، بعدما أورد موقع ”فوكس نيوز“ الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت عشرات القطع البحرية من بحر الصين باتجاه الخليج.

وأضاف الموقع أن ”الجيش الأمريكي في الخليج أوعز إلى وحداته بنصب بطاريات باتريوت والإبقاء عليها في حالة جاهزية“.