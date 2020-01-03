”الأمن القومي الإيراني“ يتوعد برد قاس على مقتل سليماني

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتحمل جميع تبعات قتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي أعلنت واشنطن استهدافه بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المجلس الذي عقد اليوم اجتماعا استثنائيا برئاسة المرشد الإيراني علي خامنئي ولأول مرة: إن ”على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين“، مضيفا: ”نحمل نظام الولايات المتحدة الأمريكية جميع تبعات مغامرته المجرمة“.

وتعهد المجلس، في بيان، بـ“الانتقام الشديد“، وفق تهديد أصدره المرشد علي خامنئي، في وقت سابق على خلفية اغتيال سليماني.

وأشاد البيان بجهود سليماني والمقرب منه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ما وصفه البيان بـ“محاربة الجماعات الإرهابية“.

وقال إن ”سفك دماء القادة الإيرانيين والعراقيين يبعث على الفخر ويضيء الطريق ويرمز إلى الرابطة غير القابلة للكسر بين البلدين (إيران والعراق)“.

وأضاف أن ”خط الجهاد والمقاومة سيستمر وستزدهر شجرة المقاومة وسيكون الانتصار للذين ساروا على الدرب“.