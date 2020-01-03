موقع إيراني: لا صحة لوجود حالة تأهب للحرس في القواعد الصاروخية

نفى موقع الأخبار العاجلة الإيراني (حكومي)، يوم الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود أوامر بوضع القواعد الصاروخية الإيرانية في حالة التأهب للحرب؛ ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد ”فيلق القدس“ الجنرال قاسم سليماني في العراق.

ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها)، القول: إنه ”لا صحة لوضع قواعد الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب استعدادا للرد على أمريكا عقب إعلانها اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني“.

وفي السياق، وصف موقع ”بورس نيوز“ الإيراني الإخباري ما تردد عن وضع القواعد الصاروخية بحالة تأهب بـ“شائعات“.

إلى ذلك، نفى مسؤول إيراني بمدينة دزفول الواقعة جنوب غربي البلاد، مساء الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع صفارات الإنذار في قاعدة ”وحدتي“ التابعة لقوات الجيش الإيراني.

وقال حاكم مقاطعة دزفول ”أميد بن عباس شب“، في تصريح لوكالة أنباء ”خبر أون لاين“ شبه الرسمية، إنه ”لا صحة لدوي صفارات الإنذار الحمراء في القاعدة الجوية الرابعة التابعة للجيش الإيراني والمعروف بقاعدة (وحدتي)“.

ولا تزال التصريحات الصادرة من كبار المسؤولين الإيرانيين تكتفي بالوعيد بالرد الحاسم على اغتيال سليماني، حيثُ قال قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري العميد محمد باكبور: إن ”على الإرهابيين الأمريكيين أن ينتظروا الرد القاسي“.

فيما قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية حسين دهقان: إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء ”داعش“ من جديد عبر المجزرة التي ارتكبتها ضد سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مضيفا أن ”الرد لن يقتصر على الجريمة النكراء على إيران وحسب، وإنما سيكون الرد واسعا“.