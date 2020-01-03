تحليق كثيف لطائرات أمريكية فوق أجواء العراق

حلقت طائرات مقاتلة أمريكية وأخرى بدون طيار، اليوم الجمعة، بكثافة فوق أجواء العراق، فيما دخلت القوات الأمريكية بالبلاد حالة الإنذار القصوى، وفق مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية.

وتأتي هذه الإجراءات خشية هجمات انتقامية على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي البارز في فصائل ”الحشد الشعبي“ العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية، إن ”طائرات مقاتلة أمريكية وأخرى بدون طيار تحلق بكثافة فوق أجواء العراق منذ ساعات الفجر“.

وأضاف أن التحليق يتركز على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، وخاصة قاعدة عين الأسد الجوية (الأنبار/ غرب)، وقاعدة بلد الجوية (صلاح الدين/ شمال)، وقاعدة ”كي وان“ (كركوك/ شمال).

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية دخلت حالة الإنذار القصوى، خشية شن هجمات انتقامية لمقتل سليماني والمهندس.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“ المتشدد.

ويمثل مقتل سليماني والمهندس تصعيدا كبيرا بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، احتجاجا على قصف الولايات الأمريكية لكتائب ”حزب الله“ العراقي المقرب من إيران، الأحد الماضي، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا وإصابة 48 آخرين بجروح في محافظة الأنبار غربي العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.