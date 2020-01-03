فيلق القدس: معلومات إسرائيلية وراء اغتيال سليماني

قالت قناة تابعة لفيلق القدس الإيراني إن عملية مقتل قائد الفيلق الجنرال قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد بغارة أمريكية، جرت وفق معلومات استخبارية إسرائيلية.

وذكرت قناة ”سپاه قدس“ عبر ”تلغرام“ أن ”اغتيال القائد قاسم سليماني جرى وفق معلومات استخباراتية إسرائيلية، وجرى قصفه من قبل الطائرات الأمريكية من دون طيار قرب مطار بغداد الدولي“، فيما لم تؤكد بعض القيادات العسكرية الإيرانية صحة المعلومات التي أوردتها القناة الإعلامية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

واعتبر نتنياهو أن ”الرئيس ترامب يستحق كل الإشادة للتحرك سريعا وبقوة وحزم. إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في كفاحها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس“.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الأجهزة الأمنية في تل أبيب وضعت حالة الطوارئ على الحدود مع لبنان والجولان السوري المحتل، والاستنفار في السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم.

واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي بقيادة الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لتقييم الأوضاع الأمنية وتقدير الموقف وبحث الإجراءات الإسرائيلية، تحسبا لأي رد إيراني أو من حلفائها في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة.