تقارير: قرار اغتيال سليماني سيعزز نفوذ المتشددين.. والأمريكيون بالشرق الأوسط في خطر

هاجمت وسائل إعلام أمريكية قرار الرئيس دونالد ترامب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفة إياه بأنه ”قرار متهور“ سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة يمكن أن تتسبب بكارثة على الولايات المتحدة وإيران والمنطقة.

ورأت، في تقارير نشرتها اليوم الجمعة، أن اغتيال سليماني سيعزز نفوذ المتشددين الإيرانيين الذين سعوا دائما إلى الدخول في حرب ضد الأمريكيين، متوقعة أن تقوم الميليشيات الموالية لإيران بهجمات ضد أهداف أمريكية في مناطق مختلفة بالعالم.

وقالت مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“: ”لم يتوقف صقور إيران عن المطالبة بالدخول في حرب ضد الولايات المتحدة، واليوم أعطاهم ترامب الذريعة والمبرر.. وجميعنا يعرف أن سليماني من أكثر الشخصيات الإيرانية شعبية، ولذلك فإن قتله لا يشكل تصعيدا خطيرا فحسب، بل إنه سيدفع بإيران إلى الانتقام وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، وفي نفس الوقت سيؤدي إلى تعزيز قوة ونفوذ المتشددين في النظام الإيراني بشكل كبير.“

ووصفت المجلة ترامب بأنه ”كاذب“ بدعوى أنه قال في تغريدة قبل يومين إنه لا يريد الحرب مع إيران، مشيرة إلى أنه بإعطائه الأوامر بقتل سليماني ”يكون قد أظهر استعداده لجر الولايات المتحدة إلى حرب ستكون كارثية على الولايات المتحدة وإيران والمنطقة بأكملها.“

وحذرت المجلة من أن ”جميع الجنود والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين في المنطقة باتوا في خطر الآن، وأن ترامب يتحمل مسؤولية أي شيء يحدث لهم“.

واعتبرت أن اغتيال سليماني يشكل ”تحديا كبيرا لإيران للرد“ معربة عن رأيها بأن الرد قد لا يأتي فورا، لكنه سيأتي بالتأكيد، وأن ”الحرس الثوري قد يرون في القوات الأمريكية في المنطقة هدفا مفتوحا لهم“ مضيفة أن ”مثل هذه الهجمات كان يمكن تجنبها لو لم يتم قتل سليماني“.

من جانبها قالت مجلة ”ناشيونال انترست“ إن قرار ترامب اغتيال سليماني هو ”قرار متهور ومتسرع“ وإنه من المتوقع أن ”تطلق إيران ميليشياتها الشيعية ضد أهداف أمريكية“ معربة عن اعتقادها بأن ”أي دعم أمريكي وأوروبي لترامب لن يفيد“.