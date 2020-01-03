إيران: مقتل 4 ضباط برفقة قاسم سليماني

أعلنت قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، عن مقتل أربعة ضباط عسكريين كانوا برفقة قائد الفيلق الجنرال قاسم سليماني، نتيجة غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق.

وذكر بيان صادر عن فيلق القدس، نشرته وسائل إعلام إيرانية، أن ”أربعة ضباط عسكريين إيرانيين قتلوا بالغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني في بغداد“، نافيا مقتل صهر الجنرال سليماني بالغارة.

وأضاف البيان أن القتلى هم ”اللواء في الحرس الثوري حسين جعفري نيا، والعقيد في الحرس الثوري شهرود مظفري نيا، واللواء هادي طارمي، والضابط برتبة ملازل وحيد زمانيان“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، قد عين العميد إسماعيل قا آني قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، عقب اغتيال الجنرال سليماني.