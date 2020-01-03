إسرائيل تتأهب ونتنياهو يقطع زيارته لليونان بعد اغتيال سليماني

استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فيما قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته إلى اليونان.

وفي حين تعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام، لم تعلن إسرائيل، أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي رد فعل علني لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي الشيعي في بغداد.

لكن راديو الجيش الإسرائيلي، قال إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى في ظل مخاوف من أن تنفذ إيران ضربة عبر حلفائها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية على شمال إسرائيل أو عبر حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه نظرا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليونان، دعا وزير الدفاع نفتالي بينيت كبار القادة صباح اليوم الجمعة ”لتقييم الوضع“.

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على ”تويتر“: ”نتابع تقييم الوضع، لا يوجد أي تعليمات إضافية للسكان في منطقة هضبة الجولان وتمضي الأنشطة المعتادة على نحو طبيعي“.

وأفاد مسؤول في نتنياهو، أن الأخير سيقطع زيارته إلى اليونان بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان نتنياهو يزور أثينا بعد إبرام اتفاق بين اليونان وقبرص وإسرائيل أمس الخميس، لتشييد خط أنابيب تحت سطح البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وطالما اعتبرت إسرائيل سليماني تهديدا رئيسيا، وفي أغسطس/ آب العام الماضي، قال الجيش إنه أحبط هجوما لفيلق القدس أعده سليماني وكان يشمل عدة طائرات مسيرة من سوريا.

واتهمت إسرائيل الجنرال الراحل أيضا بقيادة جهود فيلق القدس لتدشين برنامج صواريخ دقيقة التوجيه لجماعة حزب الله.

وقال معلقو وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن وزراء الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو لديهم تعليمات بعدم الحديث علنا عن مقتل سليماني.