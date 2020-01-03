 أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا – إرم نيوز‬‎

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

المصدر: ا ف ب

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا؛ وذلك بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومستشاره القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة لواشنطن قرب مطار بغداد.

 

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