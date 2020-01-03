أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا؛ وذلك بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومستشاره القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة لواشنطن قرب مطار بغداد.