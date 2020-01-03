مجلس الأمن القومي الإيراني يعقد جلسة طارئة بعد مقتل سليماني

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سيعقد بعد قليل جلسة طارئة لدراسة عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بهجوم في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع القائد بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وآخرين، ما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وقال المتحدث باسم المجلس، كيوان خسروي للوكالة إن ”المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيعقد بعد قليل جلسة طارئة لدراسة عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني والتحقيق فيها“.

كما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، عن جلسة طارئة للجنة داخل البرلمان لدراسة علمية اغتيال قاسم سليماني.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن الحداد في إيران لمدة ثلاثة أيام بعد مصرع قاسم سليماني بهجوم أمريكي قرب مطار العاصمة بغداد.