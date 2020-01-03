أبرز ردود الفعل الدولية على مقتل سليماني

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني سيزيد التوترات في الشرق الأوسط.

الخارجية قولها اليوم الجمعة إن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية سيزيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في ضربة جوية اليوم الجمعة في بغداد. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

من ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها قنغ شوانغ، خلال إفادة صحفية اعتيادية في بكين إن الصين تدعو كل الأطراف المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة، لالتزام الهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادي مزيد من التوتر، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت السفارة في بيان على تويتر ”نناشد المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن أي تجمعات والتصرف بحكمة وحذر والامتناع عن التقاط صور في الأماكن العامة“.