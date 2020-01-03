الحرس الثوري: كل القوات المناوئة لأمريكا ستثأر لسليماني في أنحاء العالم الإسلامي

قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن الحرس الثوري وكل القوات المناوئة لأمريكا ستثأر لقاسم لسليماني في شتى أنحاء العالم الإسلامي.

وفي ذات السياق اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن رد طهران على اغتيال قاسم سليماني، ”ليس بعيداً وسيكون قاسياً“.

وقال ربيعي في بيان صحافي ينعى فيه سليماني، إن ”ترامب أعلن بشكل وحشي مسؤوليته عن الاغتيال، وقاسم سليماني كان يتمنى الشهادة، لكن رد إيران لن يكون بعيداً وسيكون قاسياً“.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اللواء رمضان شريف، إن الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني ”سيكون مروعا“.