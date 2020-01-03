خامنئي: ”انتقام عنيف“ ينتظر قتلة قاسم سليماني

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توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ“انتقام عنيف“ ردًا على مقتل قاسم سليمي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، في وقت سابق من يوم الجمعة، خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات. وفيما بعد أعلن…