برلماني إيراني: مستشارو خامنئي لا ينقلون له الحقائق

قال السياسي الإيراني البارز وعضو البرلمان عن التيار الإصلاحي، محمود صادقي، إن تصريحات المرشد علي خامنئي بشأن احتجاجات نوفمبر الماضي، ”تكشف عن جهله بالحقائق“.

وكتب صادقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”تصريحات خامنئي عن الاحتجاجات الأخيرة تكشف عن جهله بالحقائق، وتعزز فكرة أن مستشاريه لا ينقلون له كل الحقائق“ حول ما يجري في البلاد.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها الأربعاء في طهران، إن ”الناس لديهم مطالب، لكن العدو الذي أعد الناس لإثارة الاضطرابات استغل هذه الفرصة“.

واعتبر خامنئي، أن من يثير الاحتجاجات الشعبية هم ”أشخاص مرتبطون بأجهزة المخابرات الأجنبية“، مشيرا إلى أن ”المحتجين هاجموا البنى التحتية مثل محطات الوقود ومستودعات القمح والممتلكات العامة“.

وخلفت الاحتجاجات التي اتسعت دائرتها لتشمل أكثر من 165 مدينة إيرانية منتصف نوفمبر الماضي، أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.