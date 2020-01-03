القائد السابق للحرس الثوري يتوعد أمريكا بـ“انتقام عنيف“ ردًا على مقتل سليماني

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي، يوم الجمعة، بـ“انتقام عنيف ضد أمريكا“، ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس.
وقال رضائي في منشور على تويتر: ”سننتقم انتقامًا قاسيًا من أمريكا“.
ويشغل رضائي حاليًا منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.
وقال الحرس الثوري في بيان بثه عبر التلفزيون الإيراني، إن ”حرس الثورة يعلن أن الحاج قاسم سليماني (قتل) في هجوم أمريكي استهدف مطار بغداد هذا الصباح“.