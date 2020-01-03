القائد السابق للحرس الثوري يتوعد أمريكا بـ“انتقام عنيف“ ردًا على مقتل سليماني

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توعد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي، يوم الجمعة، بـ“انتقام عنيف ضد أمريكا“، ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس. وقال رضائي في منشور على تويتر: ”سننتقم انتقامًا قاسيًا من أمريكا“. ويشغل رضائي حاليًا منصب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام. وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب…