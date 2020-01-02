استطلاع رأي: أغلب الإيرانيين يرون أن احتجاجات البنزين ستستمر

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز الطلبة الإيرانيين لقياس الرأي العام المعروف بـ ”ايسبا“، أن أغلب المواطنين في إيران يرون أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في البلاد رفضا لقرارات اقتصادية لم تنته بعد، مؤكدين على عدم مهنية وسائل الإعلام الحكومية في تغطية أحداث الشارع الإيراني.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية وتعاظم الأزمات الاقتصادية في البلاد.

ونشر موقع ”اعتماد أونلاين“ الإخباري المحلي، اليوم الخميس، نتائج استطلاع الرأي لمركز ايسبا أجري لكشف آراء المواطنين وبالأخص من سكان العاصمة طهران حول احتجاجات غلاء البنزين، حيث أكدت تراجع أمل المواطنين من مختلف الطبقات في إيران حول إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها بلادهم أخيرا.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن 60 % من الشعب الإيراني يرى أن هيئة الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام الحكومية لم تتحل بالحياد والمهنية في تغطية الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت رفضا لقرار السلطات بزيادة أسعار البنزين، حيث لجأوا لوسائل إعلام أخرى ومنصات التواصل لمتابعة الأحداث.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن 85 % من الإيرانيين أكدوا أن خروجهم للاحتجاج لم يكن للتعبير عن تخوفهم من قرار غلاء البنزين؛ وإنما كان تخوفهم الكبير من تعاظم المشكلات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ومؤشر البؤس بين المواطنين.

وأكد استطلاع الرأي أن 75 % من الإيرانيين اعتبروا أن خروج المحتجين في الشوارع للتظاهر ضد قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين كان أمرا محقا، فيما رأى 54 % من سكان العاصمة طهران أن الاحتجاجات لم تنته وسوف تستمر وفق ما نقل موقع ”اعتماد أونلاين“.

وتشهد إيران في المرحلة الراهنة تراجعا غير مسبوق في قطاعات اقتصادية عدة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران نتيجة أزمة الاتفاق النووي، حيث يأتي تراجع قيمة العملة المحلية وغلاء الأسعار فضلا عن ارتفاع معدل التضخم ضمن أبرز أزمات الاقتصاد الإيراني.