موقع إيراني يكشف حصيلة جديدة ضخمة لقتلى احتجاجات البنزين

كشف موقع ”كلمة“ الإيراني المعارض عن إحصاءات جديدة قال إنها ”رسمية لم تنشرها السلطات بعد“، وتُشير إلى سقوط ما لا يقل عن 630 متظاهرا خلال الاحتجاجات الأخيرة رفضا لقرار زيادة أسعار البنزين، مشيرا إلى تورط قوات الحرس الثوري في إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة لتبرير قمع الاحتجاجات.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية وتعاظم الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الموقع المقرب من زعيم المعارضة الإيرانية في الداخل، مير حسين موسوي، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي تجنب الحديث بشكل مباشر عن تورط قوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين خلال فض احتجاجاتهم.

واستند تقرير الموقع إلى تصريحات خامنئي أمس الأربعاء، حينما قال: ”إن مطالب المواطنين شيء وإثارة الشغب شيء آخر“، فيما أكد خامنئي أحقية المواطنين بالتظاهر وفقا للدستور والقانون لإيصال مطالبهم إلى مسامع المسؤولين، بينما يجب فصل المتظاهرين عن مثيري الفتنة، وفق تصريحه.

ولفت التقرير إلى أن خامنئي تجنب طرح مسألة إطلاق النار على المتظاهرين الذين لم تفرق قوات الأمن بينهم وبين مثيري الشغب والفتنة وفق وصف خامنئي، رغم خروج الفقراء للتظاهر تضررا من القرارات الاقتصادية للنظام، ما أسفر عن سقوط عدد كبير منهم.

وأشار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 630 متظاهرا وفق إحصائيات رسمية لم تُنشر بعد، فضلا عن آلاف المحتجين الذين يقبعون في المعتقلات من جميع المحافظات التي شهدت خروج المواطنين ضد قرار غلاء البنزين.

ولفت الموقع إلى أن دوائر الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للمرشد لم تتغير منذ الاحتجاجات الشعبية في العام 2009، والتي خرجت رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مؤكدا أن هذه الأجهزة اتبعت نفس الأسلوب والمنهجية في قمع الاحتجاجات.

وأوضح أن أجهزة الأمن وأبرزها فيلق ثار الله التابع للحرس الثوري والمتمركز في العاصمة طهران شنت هجمات ممنهجة ومنظمة على الممتلكات العامة، بغية إيصال فكرة للرأي العام بأن المتظاهرين هم من يشنون هجوما على الممتلكات العامة ويثيرون الشغب في الشوارع.

وأكد أن هذا الأسلوب يتيح لقوات النظام الإيراني التصدي لقمع الاحتجاجات بوحشية وعنف بحجة السيطرة على الأوضاع المضطربة، والحد من عمليات تخريب الممتلكات العامة التي شهدتها بعض المدن إبان احتجاجات غلاء البنزين.