 البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا – إرم نيوز‬‎

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا
REFILE - CORRECTING GRAMMAR Turkish Parliament convene for a debate in Ankara October 31, 2013. Four female lawmakers from Turkey's Islamist-rooted ruling party wore their Islamic head scarves in parliament on Thursday in a challenge to the country's secular tradition. AKP lawmakers Nurcan Dalbudak, Sevde Beyazit Kacar, Gulay Samanci and Gonul Bekin Sahkulubey attended the general assembly wearing their head scarves. The last time a lawmaker attempted to wear the head scarf in parliament in 1999 she was expelled from the assembly. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS RELIGION)

المصدر: رويترز

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا.

ويندرج هذا القانون في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقعه أردوغان ورئيس حكومة ”الوفاق“ الليبية فايز السراج، والذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

وشككت أطراف دولية عديدة بشرعية الاتفاقات العسكرية والحدودية بين تركيا وحكومة السراج؛ كون الأخيرة تحتاج بالضرورة إلى موافقة البرلمان الليبي، وهي الموافقة التي لم تحصل؛ كون البرلمان أعلن رفضه لها واعتبرها تسويقا للاحتلال العثماني.

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