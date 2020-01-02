من التوقيف إلى الهروب .. محطات رئيسة في قضية كارلوس غصن

يواجه رئيس شركة نيسان المعزول كارلوس غصن الذي هرب من اليابان إلى لبنان، أربعة اتهامات ينفيها كلها من بينها إخفاء بعض دخله والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.

وفيما يلي بعض التواريخ الرئيسة في القضية، منذ القبض عليه قبل 14 شهرا حتى هروبه الجريء هذا الأسبوع.

31 ديسمبر 2019

غصن يقول: إنه فر إلى لبنان هربا من نظام قضائي فاسد في اليابان، ما أثار تساؤلات حول كيفية هروب واحد من أشهر المديرين التنفيذيين في العالم بعد الإفراج عنه بكفالة لحين محاكمته.

ولم يتضح كيف تمكن غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من تدبير خروجه من اليابان، حيث كان يخضع لرقابة مشددة من جانب السلطات وبعد أن سلم جوازات سفره لمحاميه.

25 ابريل 2019

خروج غصن من السجن بكفالة للمرة الثانية، بعد موافقته على قيود على الاتصال بزوجته لحين محاكمته عن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

4 أبريل 2019

المدعون اليابانيون يلقون القبض على غصن مرة أخرى؛ للاشتباه في أنه حاول الإثراء على حساب شركة نيسان، وذلك في تحول آخر مثير، قال محاموه إنه محاولة لإسكاته.

وكانت تلك هي المرة الرابعة التي يلقي فيها المدعون القبض على غصن في فضيحة هزت صناعة السيارات العالمية، وأدت إلى توجيه انتقادات للنظام القضائي الياباني.

6 مارس 2019

غصن، المحتجز منذ أكثر من 100 يوم، يخرج من سجن في طوكيو بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار، ويفلت من الصحافيين واضعا قناعا على وجهه.

كان غصن محاطا بحراس أمنيين، وكان يرتدي زي عامل بغطاء رأس أزرق وقد اختفى وجهه خلف نظارة سميكة وقناع أبيض.

8 يناير 2019

غصن يعلن براءته في أول ظهور علني منذ القبض عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ويقول أمام محكمة في طوكيو إنه اتهم ظلما بارتكاب مخالفات مالية.

حضر غصن إلى قاعة المحكمة مقيد اليدين وحول خصره حبل، وكان يرتدي بذلة زرقاء وقميصا أبيض بلا ربطة عنق. وكان يبدو أنحف مما كان عليه وقت القبض عليه. كما كانت بوادر الشيب قد بدأت تظهر على جذور شعره.

21 ديسمبر 2018

المدعون اليابانيون يلقون القبض على غصن مرة ثانية باتهامات جديدة، بأنه حمّل شركة نيسان خسائر استثمارية شخصية قدرها 16.6 مليون دولار ما بدد فرص إطلاق سراحه قبل عيد الميلاد.

10 ديسمبر 2018

الادعاء في طوكيو يوجه لغصن اتهامات بإخفاء جزء من دخله. وإعادة القبض عليه بتهمة عدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لثلاث سنوات أخرى حتى آذار/ مارس 2018.

19 نوفمبر 2018

الشرطة اليابانية تلقي القبض على غصن لدى وصوله إلى مطار طوكيو على متن طائرته الخاصة، والمدعون يوجهون له تهمة عدم الكشف عن نصف مرتبه لفترة خمس سنوات حتى آذار/ مارس 2015.