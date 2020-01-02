البرلمان الإثيوبي يصادق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

صادق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، ”تم التصديق على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، وامتناع واحد عن التصويت من إجمالي 547 نائبا، عدد مقاعد البرلمان، والذي صاغه النائب العام برهانو سغاي، وقُدم إلى مجلس الوزراء الإثيوبي“.

ويهدف مشروع القانون إلى ”منع الإرهاب والسيطرة عليه، وحماية البلاد من تهديدات الإرهاب وسد الثغرات في القانون السابق“، حسب المصدر ذاته.

وفي يوليو/ تموز 2019، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، إن سلطات بلاده تمكنت من القبض على 48 مشتبها بالإرهاب و 799 مسؤولا بتهم الفساد و 34 مخربا للاقتصاد، و51 من مهربي البشر.