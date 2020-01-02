نتنياهو يستقيل رسميا من 3 وزارات

قالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قدم استقالته مساء الأربعاء، من مناصبه الوزارية كافة على أن يبدأ سريان الاستقالة من يوم الأحد المقبل.

وقدم نتنياهو استقالته من 3 وزارات كانت تبقت معه بعد استقالته سابقا من وزارة الصحة والتعليم، وهي وزارات الزراعة والشتات والرفاه، ومن المتوقع أن يعلن عن هوية الوزراء الجدد في وزارات الزراعة والشتات والرفاه.

وجرى في نوفمبر الماضي، تعيين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع بدلا من نتنياهو، ويوم الأحد الماضي تم تعيين عضو الكنيست جاكوب ليتزمان نائبا لوزير الصحة.

وطلب وزير الداخلية أرييه درعي زعيم حركة ”شاس“ اليمينية المتطرفة، من نتنياهو، تعيين وزراء إضافيين من حزبه، وطلب حقيبتي الزراعة، والرفاه.

وطلب نتنياهو، أمس الأربعاء من البرلمان، منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، عوفر غولان، إن محامي رئيس الوزراء، قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكلهم.

ومن المرجح أن تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لأشهر عدة، إذ من غير المتوقع أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات الـ2 من آذار/ مارس المقبل.