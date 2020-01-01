مقتل شخصين وإصابة شرطي إثر تبادل إطلاق نار في ”نبراسكا“ الأمريكية

قتل شخصان وأصيب شرطي، إثر تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني في أوماها أكبر مدن ولاية نبراسكا، وسط غرب الولايات المتحدة، وفق إعلام محلي.

ونقلت وكالة ”أسوشيتدبرس“ الأمريكية عن نائب قائد شرطة أوماها، سكوت غراي، قوله إن إطلاق النار حدث بعد استدعاء الضباط إلى مجمع يعرف باسم ”برج إيفانز“ بعد الساعة العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف غراي أن الضابطين واجها رجلًا مسلحًا في الرواق بالطابق الخامس، غير أنه لم يتضح على الفور ما الذي دفع إلى وقوع تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، والشرطة ليست متأكدة إذا كان كلا الضابطين أطلقا النار من أسلحتهما.

وأشار إلى أن المسلح قُتل، بينما أصيب ضابط في ساقه ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولكن من المتوقع أن ينجو.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جو نيكرسون، إن الشرطة عثرت على امرأة ميتة داخل شقة.

وأضاف أن المجمع السكني مخصص لسكان ذوي الدخل المنخفض وتديره هيئة الإسكان في أوماها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد تسلسل الأحداث، بما في ذلك متى وكيف ماتت المرأة.

ولم تعلن الشرطة هوية القتيلين أو الضابطين المشاركين في الواقعة، ولكنها قالت إن الضابطين من المحاربين القدامى في قوة الشرطة.

وأفاد جيران أنهم لم يكونوا متأكدين إذا كانوا سمعوا صوت ألعاب نارية أو طلقات نارية.ش