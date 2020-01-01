باكستان تدعو الهند إلى رفع القيود عن كشمير ”فورا“

دعت باكستان، الأربعاء، السلطات الهندية، إلى رفع القيود في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه ”فورًا“.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أنه ”يتعين على الهند أن ترفع فورًا القيود المستمرة المفروضة في كشمير المحتلة منذ 5 أغسطس / آب“.

وأضافت: ”يجب أن تفرج الهند عن جميع المعتقلين، وخاصة الأطفال الصغار، وكذلك القيادة الكشميرية العليا، وتزيل جميع القوانين الوحشية، وتسحب أفراد الأمن البالغ عددهم 900 ألف من الأراضي المحتلة“.

ودعت الوزارة، إلى أن تسمح نيودلهي، ”دون عوائق لمراقبين دوليين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية، بالوصول إلى الأراضي المحتلة“.

وقالت: ”كجزء من دعمنا المعنوي والسياسي والدبلوماسي غير المحدود لقضية كشمير، ستواصل باكستان تسليط الضوء في جميع المنتديات الدولية على محنة أكثر من 8 ملايين كشميري أبرياء، تحت الاحتلال الوحشي لرجال الأمن الهنود، مع استمرار اضطهادهم ليل نهار“.

وفي 5 أغسطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة ”غامو وكشمير“ وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم ”غامو وكشمير“ على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.