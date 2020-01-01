رغم تصاعد التوتر.. الهند وباكستان تتبادلان مئات السجناء‎

تبادلت الهند وباكستان، اليوم الأربعاء، مئات السجناء من الجانبين، وسط تصاعد حدة التوترات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أنها سلمت الهند 282 سجينا بينهم 227 صيادا كانوا يقبعون في السجون، للمفوض الأعلى الهندي في إسلام أباد.

من جانبها، أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان منفصل، أنها سلمت 267 سجينا باكستانيا، بينهم 99 صيادا، للمفوض الأعلى الباكستاني في نيودلهي.

وبموجب اتفاق أبرمه البلدان في 2008، يلتزم كل جانب بتسليم قائمة من السجناء المحتجزين لدى الآخر سنويا.

وغالبا ما تعتقل السلطات في البلدين صيادين بتهمة التعدي على المياه الإقليمية.

وبحسب قوائم بالسجناء تبادلها الجانبان في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحتجز نيودلهي 347 باكستانيا في سجونها، فيما تحتجز إسلام آباد 537 سجينا هنديا.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا، تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب قرارات اتخذتها الهند ضد المسلمين في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة ”جامو وكشمير“ وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم ”جامو كشمير“ على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.