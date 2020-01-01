البابا يعتذر لعصبيته تجاه امرأة أمسكت بذراعه بقوة‎

اعتذر البابا فرنسيس اليوم الأربعاء قبل صلاة التبشير الملائكي، بسبب عصبيته مساء أمس الثلاثاء حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة في ساحة القديس بطرس.

وقال الحبر الأعظم من شرفة تطل على ساحة القديس بطرس: ”في كثير من الأحيان نفقد صبرنا، وهذا يحصل لي أيضا، وانا أعتذر على المثال السيء الذي صدر عني البارحة“.

وكان مقطع مصور يظهر البابا فرنسيس مساء أمس الثلاثاء مغتاظا، بعدما أمسكت امرأة بذراعه بشدة خلال جولة له على مصلين في ساحة القديس بطرس في اليوم الأخير من العام 2019، وقد تم تداوله مئات آلاف المرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما قبل الكثير من الأطفال الذين احتشدوا أمام مغارة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس الشاسعة، وعندما كان يهم بالابتعاد، أمسكت امرأة آسيوية بذراع الحبر الأعظم ودفعته باتجاهها فكاد يسقط على الأرض.

وبينما راحت المرأة تتفوه بكلام غير مسموع، بدت علامات الانزعاج والألم على البابا فرنسيس، الذي تمكن من الإفلات من قبضة المرأة من خلال ضربها على ذراعها.

وواصل البابا البالغ 83 عامًا والذي يعاني صعوبات في المشي جولته، لكنه حافظ على مسافة معينة مع الحشود المتحمسة، وقد زال التوتر عن معالم وجهه بعدما التقى أطفالا.