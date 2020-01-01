عمر إمبالو رئيسا جديدا لغينيا بيساو

أعلنت مفوضية الانتخابات في غينيا بيساو اليوم الأربعاء، عن فوز رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بعد حصوله على 54% من الأصوات.

وفاز إمبالو، الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 47 عاما، على رئيس وزراء سابق آخر هو دومينجوز سيموز بيريرا في جولة الإعادة، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جوزيه ماريو فاز الذي شابت ولايته صراعات سياسية داخلية وزيادة في معدلات الفساد علاوة على برلمان غير فعال.

وتنتظر إمبالو، الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2016 و2018 خلال ولاية فاز، مهمة صعبة تتمثل في تجاوز أزمة سياسية تشهدها غينيا بيساو منذ فترة طويلة إلى جانب تحديث البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.6 مليون نسمة والذي شهد تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ استقلاله عن البرتغال عام 1974.

كما يواجه تحديات تشمل تفشي الفقر ونظاما سياسيا غير مستقر يتيح لحزب الأغلبية تعيين الحكومة بينما يملك الرئيس سلطة إقالتها.

وتعاقب سبعة رؤساء وزراء على السلطة منذ وصول فاز للرئاسة في 2014 وألحق عدم الاستقرار السياسي ضررا بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الأسعار المتقلبة للكاجو الذي يمثل المصدر الرئيس لدخل أكثر من ثلثي الأسر في البلاد.