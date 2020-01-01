إيران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تدخل أمريكا بالمنطقة

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، يوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية في البلاد، استدعت السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأمريكية)، للاحتجاج على السياسات الأمريكية بالمنطقة.

وذكرت الوكالة أن ”وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويسري لدى طهران، ماركوس لايتنر، للاحتجاج على السياسات الأمريكية في المنطقة“.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، محسن بهاروند، قوله إنه ”تم استدعاء السفير السويسري في طهران بشأن المواقف الأمريكية الصادرة، المحرضة على الحرب، وهي تمثل انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة من قبل المسؤولين الأمريكيين بحق العراق“.

وقال بهاروند ”أبلغت السفير السويسري أن العراق بلد مستقل، وأن العراقيين شعب محب للحرية ومستقلون وشرفاء، وأن القوات الأمريكية لم تقدم أي أدلة، وقامت بقتل 25 من قوات الحشد الشعبي العراقي“.

وطالب المسؤول الإيراني ”السلطات الأمريكية بالتخلي عن ارتكاب الجرائم، وعدم اتهام طهران دون سبب“، مضيفا ”لقد تم تذكير السفير السويسري بأن إيران ليست دولة تريد الحرب، لكنها ستدافع بكل قوة ضد أي جهة تهدد مصالحها، وستدافع عن نفسها بكل قوتها“.

وتابع ”يجب أن تتعلم الإدارة الأمريكية كيفية التحدث إلى الدول الأخرى، ووقف الاحتلال بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة له في تويتر أمس الثلاثاء إن ”إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وهو تهديد وليس تحذيرا“.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء بالرد على الولايات المتحدة في حال استهدفت المصالح الإيرانية، وقال ”إذا أرادت إيران أن تواجه دولة ما، فإنها تعمل ذلك بعلانية“، مضيفا أن ”الأمريكيين يحملون إيران مسؤولية ما يحدث لهم في العراق، ويتوعدونها بالرد، كما عبّر عن ذلك الرئيس ترامب في تغريدته“.

وأضاف خامنئي منتقدا ترامب وقيام القوات الأمريكية بقصف قوات ميليشيات الحشد الشعبي في العراق ”تبا لكم، لن تتمكنوا من الرد على إيران، لأن شعوب المنطقة تكره أمريكا، لقد قتلتم وارتكبتم الجرائم في العراق وافغانستان“، مشيرا إلى أن ”أي دولة أو جهة تقرر استهداف مصالحنا وتهديد أمننا، ستتلقى ضرباتنا دون تردد“.