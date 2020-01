بومبيو يتهم 4 قادة من ”الحشد الشعبي“ بتدبير هجوم السفارة الأمريكية‎ وينشر صورهم

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، قادة من ”الحشد الشعبي“ العراقي بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية لدى العاصمة بغداد.

ونشر بومبيو في تغريدة له على ”تويتر“، صور أربعة من قادة الحشد، واصفا إياهم بأنهم ”إرهابيون أتباع لإيران“، واتهمهم بأنهم من ”دبروا الاعتداء“ على سفارة بلاده في بغداد.

وقال الوزير الأمريكي: ”لقد تم تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليه الوكلاء الإيرانيون مثل هادي العامري وفالح الفياض“.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019