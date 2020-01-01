بومبيو يتهم 4 قادة من ”الحشد الشعبي“ بتدبير هجوم السفارة الأمريكية‎ وينشر صورهم

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، قادة من ”الحشد الشعبي“ العراقي بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية لدى العاصمة بغداد.

ونشر بومبيو في تغريدة له على ”تويتر“، صور أربعة من قادة الحشد، واصفا إياهم بأنهم ”إرهابيون أتباع لإيران“، واتهمهم بأنهم من ”دبروا الاعتداء“ على سفارة بلاده في بغداد.

وقال الوزير الأمريكي: ”لقد تم تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليه الوكلاء الإيرانيون مثل هادي العامري وفالح الفياض“.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

جاء ذلك، ردا على تداول صور كل من رئيس ”هيئة الحشد الشعبي“ فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات التي رافقت تشييع ضحايا الحشد الذين قتلوا في هجمات أمريكية.

وشارك في الاحتجاجات -أيضا- زعيم ”تحالف الفتح“ هادي العامري، وأمين عام ”عصائب أهل الحق“، قيس الخزعلي.

وفي السياق، شدد بومبيو على ضرورة ألا يتم ”الخلط“ بين الاعتداء على السفارة الأمريكية، واحتجاجات الشعب العراقي المستمرة في البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف: “ يجب ألا يتم الخلط بين الاعتداء على السفارة الأمريكية والجهود المشروعة للمحتجين العراقيين، الذين خرجوا في الشوارع منذ تشرين الأول/ أكتوبر لصالح شعب العراق، وإنهاء الفساد الذي يصدره النظام الإيراني“.

واقتحم عشرات المحتجين الموالين لإيران، يوم الثلاثاء، حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات ”مكافحة الشغب“ من إبعادهم إلى محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت، يوم الأحد، مواقع لكتائب ”حزب الله“ العراقي، أحد فصائل ”الحشد الشعبي”، بمحافظة الأنبار؛ ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.