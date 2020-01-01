خامنئي يعلق على استهداف ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق

دان المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية مساء الأحد الماضي على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراقية المقربة من الحرس الثوري، وأدت إلى مقتل 27 من عناصرها وإصابة آخرين بجروح.

وقال خامنئي في خطاب له أمام الآلاف من الممرضات في جميع أنحاء إيران: ”أنا والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في العراق“.

وأضاف خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية: ”لاحظ ما يفعله الأمريكيون في العراق وسوريا، ينتقمون من الحشد الشعبي الذي هزم تنظيم داعش“، مشير إلى أن ”الحشد الشعبي في العراق تمكن من إلحاق الهزيمة والقضاء على تنظيم داعش الذي أسسه هؤلاء (الأمريكان)، والآن ينتقمون من هذا الحشد“.

وتوعد المرشد الإيراني بالرد على الولايات المتحدة في حال استهدفت المصالح الإيرانية، وقال: ”إذا أرادت إيران أن تواجه دولة ما فإنها تعمل ذلك بعلانية“، مضيفاً ”الأمريكيون يحملون إيران مسؤولية ما يحدث لهم في العراق ويتوعدونها بالرد كما عبّر الرئيس ترامب في تغريدته“.

وتابع خامنئي انتقاد ترامب: ”تبًا لكم، لن تتمكنوا من ذلك (الرد على إيران)، لأن شعوب المنطقة تكره أمريكا، ولقد قتلتم وارتكبتم الجرائم في العراق وافغانستان“، مشيراً إلى أن ”أي دولة أو جهة تقرر استهداف مصالحنا وتهديد أمننا ستتلقى ضرباتنا دون تردد“.

وكان ترامب قال في تغريدة له أمس الثلاثاء، إن ”إيران ستدفع ثمناً باهظاً جداً نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيراً“.