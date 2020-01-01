صحف عالمية: العراق نقطة تصادم نفوذ بين طهران وواشنطن.. وهكذا خطط غصن للهروب من اليابان

تناولت الصحف العالمية، الأربعاء، هجوم الميليشيات العراقية الموالية لإيران على سفارة الولايات المتحدة في بغداد؛ ما نتج عنه العديد من المقارنات بين الهجوم الأخير والهجمات السابقة على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، كما أبرز دور العراق كنقطة تصادم بين نفوذ الولايات المتحدة وإيران.

لماذا أصبح العراق مركز نزاع إيران والولايات المتحدة؟

أشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران طوال عام 2019، لكن في عشية رأس السنة الجديدة سلط هجوم الميلشيات العراقية المدعومة من إيران على السفارة الأمريكية في بغداد ضوءا جديدا على دور العراق في هذا النزاع طويل الأمد.

وأصبح العراق نقطة تصادم دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وخاصة بعد أن أسفر هجوم صاروخي يوم الجمعة على قاعدة تضم القوات الأمريكية في مدينة كركوك بشمال العراق عن مقتل مقاول أمريكي؛ ما أعقبه إلقاء الولايات المتحدة اللوم على جماعة تدعمها إيران، وردا على ذلك شنت غارات جوية الأحد على قواعد على طول الحدود مع سوريا تستخدمها جماعة كتائب حزب الله؛ ما أسفر عن مقتل 25 من أفراد الميليشيات وإصابة أكثر من 50 آخرين.

لم تثر الضربات الجوية إدانة من طهران فحسب بل من بغداد التي أعلنت أنها تشكل انتهاكا للسيادة العراقية، وهاجم حشد من مئات المسلحين مجمع السفارة الأمريكية واقتحمها في بغداد أمس الثلاثاء، وهو يهتف ”الموت لأمريكا“.

وقالت الصحيفة إن العراق جار لإيران، وتشترك الدولتان في حدود طولها 900 ميل، وتاريخيا، كان العراق جزءا من بلاد فارس لمئات السنين، وما يقرب من 70 % من سكان العراق من الشيعة مثل الأغلبية العظمى في إيران، كما تدخلت طهران في السنوات الأخيرة لطرد داعش الذي كان سيطر على العراق؛ ما يفسر نفوذ إيران القوي.

من جانبها تقاوم الولايات المتحدة هذا النفوذ الإيراني في العراق بدعم الحركة المناهضة والاحتجاجات على التدخل الإيراني في شؤون العراق.

كيف خطط كارلوس غصن هروبه من اليابان ؟

كشفت تحقيقات صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان، قد تبع أسابيع من التخطيط من قِبل شركائه الراغبين في نقل المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات إلى بلد اعتقدوا أنه سيوفر بيئة قانونية أكثر ودية، بعد محاكمته في اليابان لمزاعم ارتكابه مخالفات مالية.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن غصن قد جمع فريقا لتنفيذ عملية تهريبه من مسكنه الذي تراقبه الحكومة إلى طائرة خاصة متجهة إلى تركيا، ثم استقل طائرة أخرى إلى لبنان، وهبط هناك في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وهناك قابل كارلوس زوجته كارول غصن، التي لعبت دورا رئيسا في العملية، على حد قول المصادر، وفي رسالة نصية إلى الصحيفة، وصفت كارول لم شملها مع زوجها بأنه ”أفضل هدية في حياتي“.

وقال أحد المصادر إن خطة غصن، التي فاجأت حتى محاميه، هي المثول أمام المحكمة في لبنان وطن أجداده حيث يعتبر بطلا قوميا.

وخلف الكواليس، خطط غصن لكل السيناريوهات المحتملة، وكان مستعدا لكل الاحتمالات، وعندما أصبح شبه متأكد من أنه سيتم إدانته مثل 99 % من المتهمين، قرر الهرب إلى لبنان حيث يعتقد أن بيئة المحاكمة ستمنحه فرصا أفضل.

ما الذي يميز الهجوم على سفارة واشنطن في بغداد؟

سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على هجوم الميليشيات العراقية الموالية لإيران على سفارة الولايات المتحدة في بغداد أمس الثلاثاء، ومقارنتها بالهجمات السابقة على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية.

فقد هرع أفراد ميليشيات عراقية موالية لإيران إلى المنطقة الخضراء في بغداد وحاولوا اقتحام السفارة الأمريكية، ونجحوا بالفعل في اقتحام المنطقة الخارجية، وغرفة الاستقبال، وخط الدفاع الأول في المجمع الضخم، وأشعلوا النيران في الغرف بينما تجمع موظفو السفارة في غرفة مؤمنة.

ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات لموظفي السفارة الأمريكية في بغداد، الأمر الذي يميز هذا الهجوم الأخير عن هجمات بنغازي لعام 2012، حيث هاجم متشددون مسلحون البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، وقتلوا السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، و3 أمريكيين آخرين، أو تفجيرات 1998 في شرق أفريقيا، التي قتلت 224 شخصا، من بينهم 12 أمريكيا في تفجيرات متزامنة لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في الـ7 من أغسطس 1998، والتي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها في النهاية.

وفي الـ12 من ديسمبر عام 1983، صدمت شاحنة مفخخة السفارة الأمريكية في الكويت؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وفي اليوم ذاته تعرضت السفارة الفرنسية و4 مؤسسات دبلوماسية أخرى للهجوم، الأمر الذي يبرز الاختلاف الواضح بين استعدادات الولايات المتحدة خلال الهجوم الأخير والذي تُرجم إلى نجاة جميع الموظفين.