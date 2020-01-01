التحالف الدولي يسلم 130 شاحنة مساعدات عسكرية للقوات الكردية بدير الزور (فيديو)

وصلت 130 شاحنة مساعدات من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

وقال المرصد نقلا عن مصادر: إن قافلة مساعدات مؤلفة من 130 شاحنة تحمل معدات وسيارات وصهاريج عسكرية ولوجستية دخلت أمس، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية "عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل "دير الزور" اليوم تم النشر بواسطة ‏المرصد السوري‏ في الثلاثاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وكان المرصد قد رصد في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، دخول قافلة مساعدات عسكرية من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، مكونة من عربات عسكرية دفع رباعي وسيارات “همر” دعما لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة “هيمو” في القامشلي، والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة وديرالزور.

وأفاد المرصد السوري بأنه رصد في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، دورية تابعة للقوات الأمريكية انطلقت من قاعدة “هيمو” في القامشلي إلى مدينة الحسكة، وانقسمت الدورية المؤلفة من 4 مدرعات إلى قسمين، حيث اتجهت مدرعتان إلى دوار الإطفائية ومثلها إلى دوار سينالكو، وسط تحليق لطائرات أمريكية في سماء المنطقة.