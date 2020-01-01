ترامب يقول إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأميركية في العراق.

وقال ترامب في مقرّ عطلته في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع الجمهورية الإسلامية ”انا لا أرى ذلك يحدث“. وأضاف ترامب قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد ”أنا أحب السلام“.

وكان ترامب قد اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية، قائلا عبر تويتر، ”إيران دبرت هجوما ضد السفارة الأمريكية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل“، داعيا العراق إلى ”استخدام قواته لحماية السفارة“.

وقال ترامب ان طهران ستدفع ”ثمنا باهظا“ بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأمريكية في بغداد.

وأضاف أن ”إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بالأرواح أوأضرار لحقت بمرافقنا“، شاكرا للقادة العراقيين ”استجابتهم السريعة“ لحماية السفارة.

وتابع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في رسالته التي بعثها من منتجع مارالاغو حيث يقضي عطلة ”سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، انه تهديد. عام سعيد!“.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر الثلاثاء بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أن البنتاغون سيرسل ”فورا“ حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط ”ردا على الأحداث الأخيرة في العراق“.

ويتبع هؤلاء الجنود ال750 وحدة استجابة سريعة من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وقال ترامب إن التعزيزات الأمريكية تم نقلها ”إلى هناك بسرعة كبيرة“، مضيفا أنه ”لن تكون هناك بنغازي“ في العراق، في إشارة منه إلى هجوم في العام 2012، نفذه متطرفون إسلاميون على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية. وقُتل أربعة أميركيين خلال ذلك الهجوم في ليبيا، بمن فيهم السفير كريس ستيفنز.