ترامب: إيران ستدفع ثمنا باهضا إذا وقعت خسائر بالأرواح في أي منشأة أمريكية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي خسائر في الأرواح في أي هجمات على منشآت أمريكية. وقال ترامب على تويتر بعد ساعات من احتجاج عنيف أمام السفارة الأمريكية ببغداد ضد غارات جوية أمريكية بالعراق ”إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في أي منشأة تابعة لنا.…