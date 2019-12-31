منظمة إسرائيلية تمهل نتنياهو حتى منتصف الليل للاستقالة من مناصب وزارية

أمهلت منظمة إسرائيلية مناهضة للفساد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حتى منتصف ليل الثلاثاء، لتقديم استقالته من 3 حقائب وزارية يتولاها في ضوء اتهامه رسميا بالفساد.

جاء ذلك في بيان، صادر عن ”الحركة من أجل جودة الحكم“ في إسرائيل (مستقلة)، وفق صحيفة ”معاريف“ العبرية.

وإضافة إلى رئاسة الوزراء، فإن نتنياهو يحتفظ بحقائب الشؤون الاجتماعية (الرفاه)، والشتات، والزراعة.

وحتى أمس الأول (الأحد) كان نتنياهو يشغل أيضا وزارة الصحة قبل أن يستقيل ويعين يعقوب ليتسمان (حزب يهدوت هتوراه) على رأس الوزارة.

ودعت الحركة في بيانها نتنياهو إلى الاستقالة من مناصبه الوزراية قبل بداية العام الميلادي الجديد 2020.

وقالت ”تتوقع الحركة من رئيس الوزراء الإعلان عن استقالته قبل منتصف الليل والوفاء بتعهداته للمحكمة“.

وتابعت :“إذا لم يعلن (نتنياهو) استقالته حتى منتصف الليل، فسوف يعد ذلك استخفافاً بالمحكمة، ولن يكون هناك مفر من تقديم التماس آخر يلزمه بالاستقالة فورا من مناصبه الوزارية“.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري أبلغ نتنياهو المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) عزمه الاستقالة، من مناصبه الوزارية، مطلع الشهر المقبل مع بقائه رئيسا للحكومة.