ترامب يدعو العراقيين إلى التخلص من الهيمنة الإيرانية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، العراقيين إلى التخلص من ”هيمنة“ إيران على بلدهم.

وكتب ترامب تغريدة على ”تويتر“ قال فيها: ”لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران.. هذا هو وقتكم“.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع احتجاجات عنيفة أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين حرم السفارة الأمريكية ببغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من حرم السفارة إلى محيطها.

وقبل اشتعال الاضطرابات أمام السفارة، التي يشارك فيها مقاتلون من ”الحشد الشعبي“ ومدنيون، تم إجلاء موظفيها بمن فيهم السفير ماثيو تولر والإبقاء على بعض الجنود الأمريكيين الذين يقومون بأعمال الحراسة.

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأمريكية، الأحد، على كتائب ”حزب الله“ العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، الأحد، إن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين قتل خلال إحداها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك شمالي العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.