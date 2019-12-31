وثائق رفعت عنها السرية تكشف نقاشا بريطانيا لضم روسيا للناتو‎

كشفت وثائق رفعت عنها السرية تابعة لرئاسة الوزراء البريطانية، يعود تاريخها إلى 1995، اقتراح وزير الدفاع البريطاني في تلك الفترة مالكولم ريفكيند، ضم روسيا إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو”.

ورفعت مؤسسة الأرشيف الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، السرية عن وثائق لرئاسة الوزراء تعود لعام 1995، حيث أظهرت الوثائق أن وزير الدفاع البريطاني آنذاك، اقترح خلال إحاطة بخصوص السياسة الخارجية للحكومة، ضم روسيا جزئيا للناتو.

ووفقا للوثائق، فإن الوزير اقترح مشاركة روسيا بصفة عضويتها الجزئية بالحلف في الاجتماعات الوزارية وقمم الناتو؛ وذلك للتخفيف عن قلقها حيال توسع الحلف نحو الشرق.

وأكد الوزير البريطاني، بحسب الوثائق، ضرورة إبقاء روسيا خارج الكادر العسكري الدولي للناتو، وعدم شمولها بأحكام المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

كما اقترح الوزير إعطاء العضوية الجزئية، لأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا ودول البلطيق؛ ما يمنعهم من الدخول تحت النفوذ الروسي مرة أخرى.

وبحسب الوثائق، فإن وزارة الخارجية البريطانية اعترضت على المقترح، متذرعة أنه سيضع روسيا في أمل الانتظار للحصول على العضوية الكاملة بالناتو.

وأكدت الخارجية: ”لا يمكن إعطاء تعهد لشيء لا ننوي الوفاء به، مثل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب علينا أن لا نجدد ذلك على مستوى الناتو، وهذا سيخلق انزعاجا كبيرا“.