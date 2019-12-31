الرئيس الإيراني: نحن في أسوأ حالة بسبب العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعيش أسوأ حالة نتيجة العقوبات الأمريكية الشديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو العام الماضي.

وأوضح روحاني خلال نشاط رسمي في طهران قائلا: ”كان لدينا بعض الأيام الصعبة بسبب العقوبات، والآن نحن في أسوأ حالة نتيجة تلك العقوبات“.

وأضاف الرئيس الإيراني: ”مرت على إيران أيام صعبة في فترات مختلفة من الثورة، وفرضت علينا الحرب والعقوبات في تلك الفترة، وتمكنا من تجاوزها“.

وأدت العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى شل أنشطتها الاقتصادية وحركة صادراتها، خاصة النفطية منها، فيما تحاول طهران البحث عن ثغرات يمكنها من خلالها تجاوز تلك القيود.