مسؤول أمريكي بارز: لا نسعى إلى ”التصعيد“ مع إيران

المصدر: ا ف ب

أكد مسؤول أمريكي بارز، اليوم الإثنين، أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد النزاع مع إيران، وذلك بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات جوية على قواعد فصيل موال لإيران على الحدود العراقية-السورية أوقعت 25 قتيلا على الأقل.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي: إن الغارات التي وقعت مساء الأحد كانت رسائل لإيران، بعد أشهر من ”ضبط النفس“ الذي مارسته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن الضربات كانت ردا على مقتل متعاقد أمريكي مدني في كركوك، يوم الجمعة الماضي، بعد هجوم صاروخي شنه فصيل كتائب حزب الله- الموالي لإيران في قوات الحشد الشعبي المؤلفة من فصائل شيعية موالية لإيران وباتت تشكل جزءا من القوات الأمنية.

وأضاف شينكر: ”رأينا أنه من المهم ضرب هدف كبير لبعث رسالة واضحة للغاية لهم (الإيرانيين) بأننا نأخذ حياة الأمريكيين على محمل الجد“.

وقال المسؤول الأمريكي: ”لقد كان ذلك ردا خطيرا، ولكنه، وكما نعتقد، مناسب“، مؤكدا: ”لا نريد التصعيد هنا، نريد خفض التصعيد“.

وفي ذات السياق، صرح بريان هوك الممثل الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن امتنعت عن الرد رغم سلسلة الهجمات المرتبطة بإيران، ومن بينها 11 هجوما صاروخيا على منشآت أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف: ”لقد صبر الرئيس كثيرا، وأظهر قدرا كبيرا من ضبط النفس“، وتابع قائلا: ”كنا نأمل بشدة أن لا تخطئ إيران في الحسابات وتعتقد أن ضبط النفس من جهتنا هو ضعف، ولكن وبعد العديد من الهجمات، كان من المهم للرئيس أن يوجه قواتنا للرد بطريقة يفهمها النظام الإيراني“.

وتابع هوك: ”لن نتسامح مع أية هجمات ضد مواطنين أمريكيين أو ضد جيشنا أو شركائنا وحلفائنا في المنطقة“.