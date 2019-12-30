عريقات يعتبر اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة ”قرصنة وسرقة“ للفلسطينيين

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، أن اقتطاع إسرائيل 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، هي ”قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، وستؤثر على القطاعات الصحية والتعليمية وكل قطاعات الحياة للشعب الفلسطيني“.

وقال في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: إن ”الاقتطاع سيعود بالضرر الكبير على الموازنة الفلسطينية خاصة على ضوء قطع الإدارة الأمريكية 144 مليون دولار مساعدات للشعب الفلسطيني“.

وأشار عريقات إلى أن اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين؛ يأتي في إطار الضغوط التي تمارس على القيادة والشعب الفلسطيني.

وأعرب عن أمله أن تسفر الجهود المبذولة عن الإفراج عن الأموال المقتطعة، متعهدًا أن تعمل القيادة الفلسطينية بكل جهدها مع المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لعدم القيام بهذه الخطوات الإجرامية، كما طالب المجتمع الدولي عدم الصمت أمام سرقة إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني.

وتابع عريقات قائلًا: ”نأمل ألا تشمل الاقتطاعات أمورًا أخرى إذا كانت مسائل في العقوبات الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل، كإقرار الضم وتسجيل الأراضي والاستيطان وكل ما إلى ذلك من تخريب وتدمير لإمكانية السلام المستقبلي“.

وأوضح أن تجاوز تلك الأزمة يتطلب من العالم العربي توفير شبكة أمان دولية، مبينًا أنه تمت المطالبة بتوفير شبكة مالية بقيمة 100 مليون دولار لتجاوز الأزمة، إلا أنها لم تتحقق.

ويوم أمس الأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية ”الكابنيت“ الإسرائيلي، على مقترح قدمه وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت يضفي، باقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية؛ بحجة دفعها مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، قرر الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية ”المقاصة“؛ بسبب ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى، فيما رفضت السلطة استلامها منقوصة، قبل أن تعلن في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبولها استلامها بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

ويجبي الاحتلال الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، ويقتطع منها 3% مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الطرفين.