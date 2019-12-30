 الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة قرب جزيرة أبو موسى – إرم نيوز‬‎

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة قرب جزيرة أبو موسى

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة قرب جزيرة أبو موسى

المصدر: طهران_إرم نيوز

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية، إن قوات الحرس الثوري أوقفت ناقلة نفط في مياه الخليج وعلى متنها طاقم ماليزي من 16 فردا بزعم تهريبها للنفط.

ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الخامسة للبحرية التابعة للحرس الثوري اللواء علي عظمايي، قوله إن قوات البحرية استولت على الناقلة عصر اليوم الاثنين، وعلى متنها 16 شخصاً يحملون الجنسية الماليزية.

واضاف اللواء عظمايي إن الاستيلاء على هذه الناقلة النفطية تم قرب جزيرة أبو موسى (الإماراتية التي تحتلها إيران) مشيراً إلى أن ”هذه الناقلة المصادرة كانت محملة بمليون و213 ألف ليتر من الوقود المهرب.

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