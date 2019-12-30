إيران: لا علاقة لنا باستهداف القوات الأمريكية في العراق

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أي دور لبلاده في مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

وقال ربيعي لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، إن ”الادعاءات الأمريكية بوجود دور إيراني بمهاجمة القوات الأمريكية في العراق، ليس له دليل، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تبرر قصفها وقتلها للناس، لأنه مخالف للقانون الدولي“، على حد وصفه.

وأضاف: ”أدت الهجمات الأمريكية غير المشروعة وغير المبررة على قوات الحشد الشعبي العراقية إلى مقتل عدد من العراقيين، ولتبرير ذلك، كررت الحكومة الأمريكية مزاعمها بأن الجماعات الشعبية العراقية ترعاها إيران، وهي سبب الهجمات على القوات الأمريكية في العراق“.

ونوه إلى أن الهجوم على قوات كتائب حزب الله، إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ”أظهر مرة أخرى أنه طالما استمر وجود الولايات المتحدة في العراق وسوريا من دون وجود دعوة من قبل البلدين فإن السلام سيكون بعيد المنال للجميع“.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت غارات مساء الأحد على مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية قرب مدينة القائم غرب العراق، ردا على هجوم شنه قبل أيام أعضاء من هذه الحركة المسلحة الموالية لإيران على القوات الأمريكية.