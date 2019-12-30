إسرائيل.. شجار بالأيدي بين أنصار نتنياهو وساعر‎

اندلع شجار بالأيدي بين أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه على رئاسة حزب الليكود، جدعون ساعر، في احتفال بعيد الحانوكا (الأنوار) اليهودي.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية إن الشجار اندلع في احتفال أقامه الليكود، مساء الأحد، في تل أبيب، لإشعال الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد الحانوكا الذي يحتفل به اليهود على مدى 8 أيام.

ونشرت القناة على حسابها بموقع ”تويتر“ مقطع فيديو يظهر شجارا بين شخصين، طرح أحدهما الآخر أرضا، وسط محاولة البعض السيطرة على الوضع.

شجار بالأيدي بين أنصار #نتنياهو ومنافسه في رئاسة حزب #الليكود، جدعون ساعر خلال الاحتفال بعيد الأنوار#إرم_نيوز pic.twitter.com/g8ECcmgaj5 — إرم نيوز (@EremNews) December 30, 2019

ولم تشر القناة ما إن كان الشجار وقع قبل أم بعد وصول نتنياهو وساعر إلى المكان للمشاركة في الحفل.

إلا أنها قالت إن دخول ساعر إلى قاعة الاحتفال أثار ضجة واسعة، واستقبله مناصرو نتنياهو بهتافات ”بيبي بيبي (الاسم المفضل لنتنياهو لدى أنصاره)“، و“أنت عار“.

وأضافت أن ساعر ظهر محاطا بالحراس، كي يتمكن من الوصول بسلام إلى الجزء المخصص في القاعة للوزراء وأعضاء الكنيست.

واشتكى ساعر خلال اليومين الماضيين، من تعرضه لتهديدات من أنصار نتنياهو، بعد خوضه، الخميس، انتخابات على رئاسة حزب الليكود خسر فيها لصالح الأخير بفارق كبير.

ويرى أعضاء في الليكود أن وقوف ساعر في وجه نتنياهو المهيمن على الحزب منذ 14 عاما بلا منازع، يعد ”خيانة“ في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء تهما بالفساد، ما يتطلب بحسبهم توحيد الصف، لا إحداث انشقاق داخله.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.