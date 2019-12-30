إيران تدين غارات أمريكية على ميليشيات في العراق

نددت إيران اليوم الاثنين بالغارات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا التي استهدفت جماعة كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من طهران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن ”العدوان العسكري للولايات المتحدة على التراب العراقي والقوات العراقية محل إدانة شديدة باعتباره مثالا واضحا على الإرهاب… وتدينه إيران بشدة“.

ودعا الولايات المتحدة إلى احترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن ”الهجمات الأمريكية ضد القوات التي تقاتل داعش بالعراق، تثبت من جديد كذب الولايات المتحدة في مزاعمها لحرب تنظيم داعش“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”مع هذه الهجمات، أبدت الولايات المتحدة دعمها القوي للإرهاب وتجاهلها لسيادة الدول، وعليها أن تتحمل مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني“.

وأشار إلى أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو سبب لانعدام الأمن والأزمات، مؤكدًا أن على الولايات المتحدة يجب أن تنهي وجودها واحتلالها للمنطقة.

وتواجه إيران اتهامات متصاعدة من العراقيين بالتدخل في بلادهم والسيطرة على النفوذ فيها عبر سياسيين يحركهم الفساد والطائفية.